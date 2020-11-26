Казахстанец оценил свои шансы на получение "Грэмми"

Вручение наград пройдет 31 января 2021 года.

Получивший всемирную известность казахстанский диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов) высказался о номинировании своего трека - ремикса на песню "Roses" от звезды из Бруклина Saint JHN, на премию "Грэмми", передает zakon.kz.

Наш соотечественник признался, что номинация на "Грэмми" стала для него неожиданностью и узнал он об этом случайно.

Весь день катался по делам, вечером начал вести прямую трансляцию в Instagram. И мне зрители начали писать ты номинирован на "Грэмми". Сначала я подумал, что это какой -то пранк, прикол. Но об этом начали писать много разных людей, я закончил эфир и начал искать про это в интернете. Я был в шоке, - сказал Иманбек в эфире программы "Вечерний Ургант".

Конкурентами казахстанца в номинации "Лучший ремикс" являются Ингрид Эндресс, Чика (настоящее имя - Джейн Ораника), Ди-Смоук (Дэниел Фаррис), Доджа-Кэт (Амала Дламини), Меган Ти Стэллион (Меган Пит) и канадский диджей Кайтранада (Луи Селестин).

Мои знакомые ребята, которые шарят в этой индустрии, они говорят, что стопудово победа моя. Те треки, которые претендуют тоже, номинированы вместе со мной, у них нет шансов. Я послушал их, и я того же мнения, - заявил Иманбек.

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