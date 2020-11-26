Оленя с ружьем заметили охотники в Чехии

Животное убежало в лес с незаряженным оружием, зацепленным к рогам.

Полиция Чехии сообщила об инциденте с охотником и оленем, передает zakon.kz со ссылкой на UPI.

Охотник связался с властями и сообщил о том, что потерял свое ружье во время охоты. По его словам, одна из собак спугнула оленя, из-за чего сохатый понесся на мужчину. Его рога разорвали рукав мужчины и зацепили винтовку "Хорнет" 22 калибра.

Животное убежало в лес с незаряженным оружием, зацепленным к рогам.

Немного позже другой охотник заявил об олене, разгуливающем по лесу с винтовкой. Он обнаружил его в километре от места происшествия с первым охотников.

Сообщается, что по законам Чехии охотник обязан сообщить о пропаже оружия властям.

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