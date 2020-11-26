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Мы не должны забывать о пациентах с другими болезнями – Скаков о борьбе с КВИ

В Павлодаре построили модульный инфекционный госпиталь на 200 мест.

Фото : Ертіс Пресс клуб26 ноября 2020, 13:55

До конца года в Павлодарской области полностью обновят автопарк станции скорой помощи.

Всего прибудут 109 новых реанимобилей, 31 из которых уже приехал и работает. 100-процентное обновление санитарного транспорта происходит впервые в истории станции.

Как рассказал на пресс-конференции в СЦК аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, это одна из мер повышения уровня оказания неотложной медицинской помощи. В число других мер входит, например, строительство современного приемного отделения Павлодарской городской больницы №1, которое будет оснащено оборудованием, необходимым для оказания ургентной помощи, а также иметь собственную реанимацию для срочных операций. Своя реанимация будет и в инсультном центре, который разворачивают на базе Областного кардиоцентра.

Другими словами, работаем над созданием условий для спасения жизни пациента, когда счет идет на минуты. Речь не только о коронавирусе. На фоне противодействия КВИ мы не должны забывать о пациентах с другими болезнями, —сказал Абылкаир Скаков.

В этом году в Павлодаре построили модульный инфекционный госпиталь на 200 мест. Кроме того, возводят инфекционное отделение при облбольнице, приемное отделение горбольницы №1 и инсультный центр.


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