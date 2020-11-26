Студентка выбросила новорожденного в туалет в ЗКО

Младенец умер от переохлаждения.

В ЗКО 19-летняя девушка выбросила новорожденного в туалет, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района. По словам сельчан, 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО изданию "Мой город", сообщили, что девушка родила дома живого ребенка.

По заключению судмедэкспертов, новорожденный малыш умер от переохлаждения. Сама девушка сейчас находится в больнице, с ней работают психологи, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

По словам сельчан, девушка является студенткой колледжа. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО факт подтвердили и сообщили, что по делу заведено уголовное дело по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

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