Посмотрите это видео: Путин стал вратарем?

Интересную деталь заметили европейские болельщики.

Вратарь российского футбольного клуба "Тамбов" совершил невероятный сейв. Болельщики узнали в нем президента России Владимира Путина, передает zakon.kz.

В Сети распространилось видео одного из игровых эпизодов футбольного матча между российскими футбольными клубами "Тамбов" - "Краснодар". В кадр попал блестящий сейв вратаря Тамбова. Посмотрите на видео, он никого на лицо не напоминает?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433)

Европейские болельщики подметили внешнее сходство вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова с Владимиром Путиным. Похожи не только черты лица и форма головы, но и разрез глаз, форма носа.

Увы, узнаваемая внешность 40-летнего Рыжикова не помогла его команде одержать победу - "Тамбов" проиграл "Краснодару" со счетом 0:1.

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