Убедительную статистику в пользу орошаемого земледелия привел Абылкаир Скаков

В этом году в области будут введены семь молочно-товарных ферм, еще 15 – в течение трех лет.

О развитии агропромышленного комплекса Павлодарской области на пресс-конференции в СЦК рассказал глава региона Абылкаир Скаков, сообщает zakon.kz.

По его информации, доля АПК в ВРП сейчас составляет 8,8%, что является хорошим показателем для индустриальной области. Так, в регионе видят большие перспективы диверсификации экономики за счет развития сельского хозяйства.

В сельском хозяйстве Павлодарской области, по словам Скакова, есть три основные точки роста: развитие орошаемого земледелия, производство молока и мяса.

Площадь орошаемых земель в этом году увеличена до 121 тысячи гектаров. Положительным результатом этого стало и то, что более чем с 52 тысяч гектаров орошаемых земель собрано столько же урожая сколько с девятисот тысяч гектаров неорошаемых. Разница – почти в 17 раз, - объяснил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков преимущества орошаемого земледелия.

В этом году в Павлодарской области будут введены семь молочно-товарных ферм, еще 15 – в течение трех лет.

Это, по нашим прогнозам, приведет к 60-процентному росту промышленного производства молока, - сообщил Скаков. - В этом году в область импортируют 4,4 тысячи голов КРС, большинство из которых – мясной скот. На будущий год запланирован запуск крупной откормочной площадки, на 5 тысяч голов. А уже в этом году местная птицефабрика выпустит первую партию мяса индейки. Это второе подобное производство по всему Казахстану. В целом в планах – ежегодно увеличивать мясное производство на 10%.

Абылкаир Скаков добавил, что Павлодарская область обеспечивает себя 23 продуктами из списка 31 основного продовольственного товара. Продовольственный стабфонд региона постоянно пополняется и работает в режиме оптового склада. СПК также выдает предпринимателям займы для оборотных средств, те, в свою очередь, обязуются сдерживать цены. Так, например, урегулирована стоимость 16 продуктов в супермаркетах крупной торговой сети.

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