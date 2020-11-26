Назван основной источник загрязнения воздуха Алматы

Уровень загрязненности атмосферного воздуха снизился по сравнению с прошлым годом.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов рассказал о качестве атмосферного воздуха в южной столицы, передает zakon.kz.

Он отмечает, что загрязненный вредными химическими веществами воздух – причина многих заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем.

К примеру, небольшое содержание угарного газа (оксид углерод) в воздухе может вызвать сонливость и головокружение, значительная концентрации вызывают удушье. Повышенное содержание диоксид азота приводит к отеку легких и изменение состава крови. Свинец способен накапливаться в кости, печени и почках, вызывая их разрушение, при длительном воздействии вызывает у детей умственную отсталость и хронические заболевания мозга, - отметил Байгабулов.

Далее он сообщил, что мониторинг за состоянием атмосферного воздуха за 9 месяцев 2020 года города показал, что автотранспорт является основным источником загрязнения.

Мониторинг проводится на основных автомагистралях города ежеквартально на 20 точках по санитарно-химическим показателям. Результаты лабораторных исследований показывают снижение несоответствующих проб атмосферного воздуха по санитарно-химическим показателям в 2020 году в сравнении с 2019 годом в Алматы в два раза. За 9 месяцев 2020 года из 10 705 проб атмосферного воздуха 1 718 проб (16%) превышали ПДК, при этом в 2019 году число несоответствующих проб составляло 31,3%, - рассказал заместитель главного санврача города.

При этом в 2020 году отмечается превышение ПДК по вредным химическим соединениям:

- оксид углерода в 1,9 раза (норматив 3,0мг/м3);

- диоксид азота 1,7 раза (норматив 0,04 мг/м3);

- углеводороды 1,6 раза (норматив 50 мг/м3);

- пыль в 1,6 раза (норматив 0,15 мг/м3);

- свинец в 1 раз (норматив 0,0003 мг/м3).

С учетом несоответствующих проб атмосферного воздуха по ПДК вредных химических веществ районы города Алматы расположились в следующем порядке:

- Алатауский район – 22,8%;

- Наурызбайский район – 21,7%;

- Ауэзовский район – 19,5%;

- Бостандыкский район – 15,2%;

- Алмалинский район – 14,8%;

- Медеуский район – 14,2%;

- Жетысуский район – 9,86%;

- Турксибский район – 2,41%.

Согласно данным ВОЗ во всем мире на долю загрязнения атмосферного воздуха приходится:

29% всех случаев болезни и смерти от рака легких;

17% всех случаев болезни и смерти от острых инфекций нижних дыхательных путей;

24% всех случаев смерти от инсульта;

25% всех случаев болезни и смерти от ишемической болезни сердца;

43% всех случаев болезни и смерти от хронической обструктивной болезни легких.

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