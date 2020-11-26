О другой миссии "Дорожной карты занятости" рассказал аким Павлодарской области

В регионе в этом году заасфальтировали и отремонтировали около 1000 километров дорог.

Об особенностях реализации "Дорожной карты занятости" в Павлодарской области рассказал глава региона Абылкаир Скаков.

На пресс-конференции в СЦК аким отметил, что госпрограмма позволила региону обзавестись двумя новыми медицинскими учреждениями и многими другими объектами, необходимыми жителям Павлодарской области.

В этом году при реализации "Дорожной карты сделан акцент именно на строительство. При отборе проектов отталкивались от того, что необходимо жителям области, - рассказал о подходе к реализации "ДКЗ" Скаков. - Только по "ДКЗ" в этом году строится 21 жилой дом. Большая часть приходится на Экибастуз.

Благодаря этому в городе горняков и энергетиков в этом году жилищная очередь сократится более чем на 1000 человек, а в Иртышском районе - почти на треть.

Другими словами, 227 проектов "ДКЗ" не только выполняют миссию программы по обеспечению занятости, но и частично решают многолетние вопросы жителей. Кроме жилья, это благоустройство дворов, асфальтирование дорог, строительство инфраструктуры для орошения и другое, - сказал аким Павлодарской области.

По его информации, в регионе в этом году заасфальтировали и отремонтировали около 1000 километров дорог. Причем пятую часть впервые застелили дорожным полотном, то есть ранее это были грунтовые дороги. Около 200 социальных объектов – больниц, школ, спортивных и культурных учреждений – строят и ремонтируют в этом году в Павлодарской области. К концу года очищенной водой будут обеспечены 205 тысяч жителей сел Павлодарской области.

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