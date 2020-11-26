Визит-центр мирового уровня открылся в Алматинской области

Здание состоит из двух этажей.

Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей программной статье "Рухани жаңғыру" отметил необходимость возрождения общественного сознания. Сохранение национального самосознания и его адаптация под современные реалии – дело государственной важности. Только модернизировав наше сознание, мы откроем новые возможности для развития страны в XXI веке.

В рамках "Рухани жаңғыру" в Алматинской области реализуется порядка 1000 проектов. Среди которых и открытие культурно- значимых объектов таких как музеи, библиотеки, учебно- образовательные учреждения и другие.

В селе Карабастау Жамбылского района Алматинской области открылся уникальный визит-центр мирового уровня. Площадь "Государственно историко-культурного и природного заповедник- музея "Таңбалы" 1500 квадратных метров.

На церемонии презентации музея присутствовали Вице- Министр культуры и спорта Республики Казахстан Нургиса Муратулы, заместитель акима Алматинской области Рустам Али и представители ЮНЕСКО,

Рад приветствовать всех в сердце Жетысу в столь важном для нашей страны мероприятии. Официальное открытие "Государственно историко-культурного и природного заповедник- музея "Танбалы" останется в истории. По инициативе Елбасы, Президента Министерством культуры и спорта РК были открыты важные культурные достояния. Среди них особо хочу отметить открытие сакрального центра в городе Туркестан и сегодняшний визит- центр в Жамбылском районе. А также в ближайшем будущем планируется открытие туристического центра в Улытау. Очень верю в то, что данные объекты станут национальными достояниями,- сказал Вице- Министр культуры и спорта Республики Казахстан Нургиса Муратулы.

"В целях реализации статьи Елбасы "Рухани жаңғыру" и послания Президента Касым- Жомарта Токаева "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", руководством области уделяется большое внимание развитию сферы культуры. По инициативе Амандыка Баталова в областном центре презентовали Драматический театр. После открытия, которого театры начали возрождаться в районах и селах. Кроме того, в целях повышения культуры населения ежегодно проводятся капитальные ремонтные работы объектов культуры, укрепляется материальная-техническая база. В 2020 году 24 объекта ремонтируются на сумму 7 миллиардов тенге, ПСД 21 объектов готово на следующий год. Только в этом году было увеличение 128 штатных единиц, повысилось качество культурного обслуживания населения", - сказал заместитель акима Алматинской области Рустам Али.

Строительство "Танбалы" было завершено еще в прошлом году. На протяжении одного года тщательно проводилась работа по музеефикации выставочного зала.

Данный объект ЮНЕСКО был включен в список Всемирного наследия в 2004 году. Это огромное достижение для Республики Казахстан. На сегодняшний день важно популяризовать его. Потому что нынешнее поколение не достаточно хорошо знает объекты Всемирного наследия. Они должны гордиться своим достоянием, культурным наследием. И это в наших руках помочь лучше знать археологию, культуру, наследие,историю. Одним из функциональных обязанностей визит-центра станет популяризация для молодых людей, - сказала АйгульХалафова специалист по программам культуры кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы.

Новый современный центр оснащен выставочным залом, конференц-залом, лабораторией, реставрационным кабинетом, библиотекой, офисом, столовой. За один сеанс новый комплекс может принять около 30 групп, то есть порядка 90-100 человек, которые могут здесь остаться отдохнуть. Ведь комплекс включает в себя наличие гостиницы для посетителей.

Здание, площадью 1500 квадратных метров, состоит из двух этажей. Один выставочный зал занимает 136 квадратных метров. Помимо габаритов особенностью музея- заповедника является расположение на территории этноаула. На площади 27 гектаров расположены юрты, внутреннее убранство которых выполнено в национальном стиле с использованием корпе, национальных сундуков. Здесь представлена информация о традиционных казахских ремеслах, ювелирном и охотничьем искусстве, а также изделиях быта. Наружная площадь визит-центра полностью озеленена, для посетителей предусмотрены все необходимые удобства. Имеются автостоянки и беседки для отдыха.

В ходе ознакомления нового культурного центра, состоялась пресс- конференция на тему: "Наскальное искусство Жетысу", где были подведены итоги экспедиции по музею.

Как стало известно, время не щадит объекты культурного наследия, поэтому на данный момент активно предпринимаются действия по их защите.

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