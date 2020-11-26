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"Забодал" машину скорой помощи автоподставщик в Алматы

Подросток налетел уже на остановившуюся машину и сам ударился головой.

Фото : кадр видео26 ноября 2020, 17:36

Курьезный и опасный одновременно случай попал на видеорегистратор алматинской машины скорой помощи, передает zakon.kz.

Видео появилось в паблике sergek.kaz. На нем подросток в неположенном месте перебегает дорогу, сворачивает к притормозившей перед ним машине и буквально налетает на нее, специально ударившись головой. Затем он делает вид, что теряет сознание и падает на дорогу.

Это произошло по ул. Казыбек би, рядом с нашей подстанцией. Бригада ехала на вызов и с левой стороны выскочил молодой человек. И даже в тот момент, когда они уже успели остановиться, он прыгнул на капот и упал. Водитель вышел, сказал ему: "У нас есть видеорегистратор". Тогда молодой человек соскочил и убежал. Я хотел бы предупредить автолюбителей нашего города, что вот такие мошенники появились. Если нет видеорегистратора, сложно было бы доказать, - прокомментировал этот случай директор Станции скорой медицинской помощи Алматы Биржан Оспанов.


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