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Происшествия

В Алматы машина скорой помощи упала в арык

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 20 декабря 2024 года, в Бостандыкском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием машины скорой помощи и Range Rover. Иные подробности озвучили в пресс-службе Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации правоохранителей, ДТП случилось по улице Ходжанова около 13.00.

"В микрорайоне Алмагуль карета скорой медицинской помощи столкнулась с Range Rover. В результате аварии никто не пострадал".Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что сотрудники Управления полиции Бостандыкского района приступили к расследованию инцидента.

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В ночь на 17 декабря 2024 года в Алматинской области на трассе Алматы – Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом. Водитель Hyundai Elantra сбил перебегавшего дорогу мужчину.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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