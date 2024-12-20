В Алматы машина скорой помощи упала в арык

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 20 декабря 2024 года, в Бостандыкском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием машины скорой помощи и Range Rover. Иные подробности озвучили в пресс-службе Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации правоохранителей, ДТП случилось по улице Ходжанова около 13.00. "В микрорайоне Алмагуль карета скорой медицинской помощи столкнулась с Range Rover. В результате аварии никто не пострадал". Пресс-служба ДП Алматы Также отмечено, что сотрудники Управления полиции Бостандыкского района приступили к расследованию инцидента. Материал по теме Почти 100 смертей: полиция Алматы обратилась к горожанам В ночь на 17 декабря 2024 года в Алматинской области на трассе Алматы – Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом. Водитель Hyundai Elantra сбил перебегавшего дорогу мужчину.

Поделиться новостью