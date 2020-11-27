Газовый баллон взорвался в жилом доме в Талдыкоргане

Пострадали восемь человек.

В жилом доме в Талдыкоргане взорвался газовый баллон, передает zakon.kz.

Согласно сообщению МЧС РК, на пульт дежурного сигнал о происшествии поступил около 20:00. Взрыв произошел с последующим частичным обрушением жилого дома без возгорания.

В результате взрыва пострадали 8 человек. Из них 3-е детей. Все они доставлены в медицинские учреждения.

Предварительной причиной взрыва явилось, неосторожное обращение с бытовым газовым баллоном, оставленный вблизи печного оборудования для прогрева.

На месте проиcшествия работали силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве 28 сотрудников, 8 ед. техники, 8 бригад скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, газовой службы и местных исполнительных органов. А также на месте для оказания психологической помощи родственникам, организована работа 2-х психологов ДЧС Алматинской области.

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