Грузия вводит карантин на два месяца

Грузия идет на суровый карантин с 28 ноября и до конца января. На праздники обещают небольшие послабления.

Грузия вводит жесткий карантин на два месяца для сдерживания распространения COVID-19, но с обещанием послаблений на праздники. Ограничения начнут действовать с 28 ноября и продлятся до 31 января, передает zakon.kz со ссылкой на Грузия Online.

Комендантский час до этого действовал только в семи городах, теперь же он распространяется на всю страну с 21:00 до 05:00 (исключение – предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января).

В Грузии будет действовать запрет на междугородние пассажирские перевозки, кроме такси. Закроются кафе и рестораны (будет только доставка и продажа на вынос), кинотеатры, спортзалы, бассейны, музеи, детские сады, рынки, магазины, ТЦ (кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов зоотоваров, бытовой химии и прессы).

Школьники и студенты перейдут на дистанционную форму обучения.

Прекращает работу муниципальный транспорт в Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди.

Отелям разрешено работать только в формате мест для карантина. Работа горнолыжных курортов полностью прекращается.

С 24 декабря по 2 января ограничения будут немного ослаблены. Разрешат работать рынкам, ТРЦ, общественному транспорту. Потом ограничения вернутся.

С 16 по 31 января в Грузии планируют ввести карантин выходного дня.

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