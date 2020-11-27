На севере Казахстана домашний тиран сломал жене руку и ногу

Писать заявление на мужа женщина не решалась.

Участковые инспектора полиции в усиленном режиме ведут проверки по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, неблагополучных семей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В одном из сел Мамлютского района стражи порядка проверили недавно приехавшую из другой области семью. Дома были 35-летняя женщина и трое детей. У нее были явные следы побоев. Сначала она пыталась выдать травмы за последствия неудачного падения, но, поговорив с полицейскими, признала, что нередко страдает от кулаков супруга. Очередной всплеск агрессии окончился переломами руки и ноги.

Писать заявление на мужа женщина не решалась. Тем не менее, участковые инспектора приняли меры, которые могут исправить ситуацию. Сейчас она вместе с детьми, а младшей всего полгода, находится в приюте для жертв бытового насилия.

В отношении 44-летнего супруга вынесено защитное предписание — следующие полгода ему запрещено встречаться с женой, преследовать ее. Также он привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Семья поставлена на учет, - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

С начала года в регионе совершено 54 преступления в сфере семейно-бытовых отношений,зарегистрировано 1647 административных правонарушений. Вынесено 1908 защитных предписаний, установлено 431 особое требование к поведению правонарушителя. На учете состоит 265 неблагополучных семей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!