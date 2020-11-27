В Казахстане за сутки более 800 человек заразились COVID-19

Всего в стране подтверждено 129 213 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 813 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 129 213 случаев, из них:

в ВКО - 15911 (+170),

в городе Алматы - 15876(+74),

в городе Нур-Султан - 15833(+71),

в Атырауской области - 11583(+12),

в Карагандинской области - 11030(+21),

в ЗКО - 7912(+41),

в СКО - 6067(+117),

в Павлодарской области - 6017(+107),

в Алматинской области - 5626(+21),

в городе Шымкент - 5349(+4),

в Костанайской области - 5050(+75),

в Акмолинской области - 4912(+76),

в Жамбылской области - 4382(+16),

в Актюбинской области - 3474(+5),

в Туркестанской области - 3471(+3),

в Мангистауской области - 3431(+0),

в Кызылординской области - 3289(+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 563 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов

Акмолинская область - 12

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 8

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 198

Западно-Казахстанская область - 54

Карагандинская область - 22

Костанайская область - 37

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 48

Павлодарская область - 15

Северо-Казахстанская область - 156

Итого выздоровевших в Казахстане - 115384.

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