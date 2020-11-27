В Казахстане за сутки более 800 человек заразились COVID-19
Всего в стране подтверждено 129 213 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 813 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 129 213 случаев, из них:
в ВКО - 15911 (+170),
в городе Алматы - 15876(+74),
в городе Нур-Султан - 15833(+71),
в Атырауской области - 11583(+12),
в Карагандинской области - 11030(+21),
в ЗКО - 7912(+41),
в СКО - 6067(+117),
в Павлодарской области - 6017(+107),
в Алматинской области - 5626(+21),
в городе Шымкент - 5349(+4),
в Костанайской области - 5050(+75),
в Акмолинской области - 4912(+76),
в Жамбылской области - 4382(+16),
в Актюбинской области - 3474(+5),
в Туркестанской области - 3471(+3),
в Мангистауской области - 3431(+0),
в Кызылординской области - 3289(+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 563 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
Акмолинская область - 12
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 8
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 198
Западно-Казахстанская область - 54
Карагандинская область - 22
Костанайская область - 37
Кызылординская область - 2
Мангистауская область - 48
Павлодарская область - 15
Северо-Казахстанская область - 156
Итого выздоровевших в Казахстане - 115384.
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