Врач предупредила об опасности ношения цветных и черных масок

Самым лучшим и безопасным выбором является простая одноразовая медицинская маска.

Разноцветные защитные маски могут стать причиной кожных раздражений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Елена Морозова.

Цветные маски могут нанести вред здоровью кожи, если выполнены из синтетики, окрашенной химическим способом. Морозова предупредила, что в случае долгого использования цветных масок может развиться дерматоз.

Особо опасными косметолог считает маски черного цвета, поскольку в их состав входит сильный аллергенный краситель.

Врач напомнила о необходимости регулярных стирок тканевых защитных изделий. Морозова посоветовала тщательно проверять качество продукции и обращать внимание на производителя. Особенно это важно, когда вопрос касается детей.

Если ребенок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне. Нужно обязательно следить за чистотой изделия, — сказала Морозова.

Самым лучшим и безопасным выбором является простая одноразовая медицинская маска, которую необходимо регулярно менять, резюмировала врач.

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