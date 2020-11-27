Горячие новости
Читайте также

Врач предупредила об опасности ношения цветных и черных масок

Самым лучшим и безопасным выбором является простая одноразовая медицинская маска.

Фото : РБК27 ноября 2020, 08:45

Разноцветные защитные маски могут стать причиной кожных раздражений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Елена Морозова.

Цветные маски могут нанести вред здоровью кожи, если выполнены из синтетики, окрашенной химическим способом. Морозова предупредила, что в случае долгого использования цветных масок может развиться дерматоз.

Особо опасными косметолог считает маски черного цвета, поскольку в их состав входит сильный аллергенный краситель.

Врач напомнила о необходимости регулярных стирок тканевых защитных изделий. Морозова посоветовала тщательно проверять качество продукции и обращать внимание на производителя. Особенно это важно, когда вопрос касается детей.

Если ребенок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне. Нужно обязательно следить за чистотой изделия, — сказала Морозова.

Самым лучшим и безопасным выбором является простая одноразовая медицинская маска, которую необходимо регулярно менять, резюмировала врач.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты