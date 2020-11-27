На юго-западе от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение зарегистрировано 26 ноября в 23:27.

Минувшей ночью в 827 км на юго-запад от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 26 ноября в 23:27 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 827 км на юго-запад от Алматы на границе Афганистана и Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 12.3.

Магнитуда MPV 5.9.

Координаты эпицентра 37.07° с.ш. 71.50° в.д.

Глубина 200 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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