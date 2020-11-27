На юго-западе от Алматы произошло землетрясение
Землетрясение зарегистрировано 26 ноября в 23:27.
Фото : 24kz27 ноября 2020, 08:56
Минувшей ночью в 827 км на юго-запад от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 26 ноября в 23:27 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 827 км на юго-запад от Алматы на границе Афганистана и Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 12.3.
Магнитуда MPV 5.9.
Координаты эпицентра 37.07° с.ш. 71.50° в.д.
Глубина 200 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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