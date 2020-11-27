Россиянин незаконно получал пенсию в Казахстане 

14 лет он получал пенсионные выплаты.

Гражданин России в течение 14 лет незаконно получал пенсионные выплаты на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по факту мошенничества.

Данное лицо, являясь гражданином Республики Казахстан, в 2003 году выехав в РФ, получил гражданство этой страны, и получал пенсию на территории обеих стран. При этом, он сдал документы в органы Государственного центра по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения на получение пенсионных выплат в РК, намеренно скрыв о наличии гражданства РФ, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Таким образом, начиная с 2006 года, в течение 14 лет подозреваемый незаконно получал пенсионные выплаты на территории РК, причинив государству ущерб на сумму свыше 9,2 млн тенге.

Западно-Казахстанским областным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 п.1 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

В текущем году расследованы еще несколько уголовных дел по подобным фактам, по которым судом вынесены аналогичные приговоры.

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