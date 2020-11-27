Какая погода будет в конце ноября
Ожидается понижение температуры.
Фото : pixabay.com27 ноября 2020, 10:59
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 28-30 ноября, сообщает zakon.kz.
В конце ноября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона. Он принесет с собой снег, в отдельных регионах, ожидается сильный снег, а также - гололед, метель и усиление ветра, - сообщили в ведомстве.
Однако с середины периода погоду начнет определять обширный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
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