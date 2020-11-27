Индонезиец не выдержал публичной порки за изнасилование ребенка

19-летнего парня арестовали в начале года.

19-летний житель Индонезии упал в обморок, когда его выпороли за изнасилование ребенка, передает zakon.kz со ссылкой на CNA.

Парень умолял прекратить наказание из-за боли, однако после осмотра врачами, порка возобновилась. Обвиненный в педофилии упал в обморок. Его арестовали в начале этого года за растление и изнасилование.

Публичная порка является распространенным наказанием за нарушение законов ислама в консервативной провинции Ачех. Провинция, расположенная на западной оконечности Суматры, является единственным регионом в Индонезии с мусульманским большинством, который ввел исламский закон в соответствии с Соглашением об автономии с центральным правительством.

Кроме того, в четверг 40-летний и 21-летний мужчина были выпороты 100 раз каждый за секс с несовершеннолетними партнерами.

Публичные порки Ачеха - широко критикуемые правозащитными группами - привлекают сотни зрителей. Законы провинции допускают порку за целый ряд обвинений, включая азартные игры, прелюбодеяние, употребление алкоголя, гомосексуальный или добрачный секс. Такой метод наказания пользуется широкой поддержкой среди преимущественно мусульманского населения Ачеха.

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