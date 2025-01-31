Публичной поркой наказали мужчин в Индонезии за азартные игры в интернете
Согласно информации издания Mirror, один из мужчин получил 22 удара плетью, в то время как трое других были наказаны девятью ударами.
Отмечается, что наказание было определено на основе суммы ставок и выигрышей, что соответствует местным нормам, основанным на исламском праве. Во время исполнения наказания имам произнес проповедь о покаянии, в то время как мужчины испытывали физическую боль.
Как пишет портал, мужчины были задержаны в интернет-кафе, и это наказание стало первой публичной поркой в 2025 году в регионе. Министерство связи провинции Ачех активно борется с азартными играми, проводя "киберпатрули" и блокируя десятки тысяч аккаунтов, связанных с онлайн-азартными играми.
Отметим, что в Казахстане с начала сентября 2024 года начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.