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Мир

Публичной поркой наказали мужчин в Индонезии за азартные игры в интернете

публичной поркой наказали жителей Индонезии за азартные игры в интернете, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 21:27 Фото: pixabay
В городе Банда-Ачех четверо мужчин стали жертвами публичного наказания за участие в азартных играх в интернете. На глазах у десятков зрителей они были избиты палками, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания Mirror, один из мужчин получил 22 удара плетью, в то время как трое других были наказаны девятью ударами.

Отмечается, что наказание было определено на основе суммы ставок и выигрышей, что соответствует местным нормам, основанным на исламском праве. Во время исполнения наказания имам произнес проповедь о покаянии, в то время как мужчины испытывали физическую боль.

Как пишет портал, мужчины были задержаны в интернет-кафе, и это наказание стало первой публичной поркой в 2025 году в регионе. Министерство связи провинции Ачех активно борется с азартными играми, проводя "киберпатрули" и блокируя десятки тысяч аккаунтов, связанных с онлайн-азартными играми.

Отметим, что в Казахстане с начала сентября 2024 года начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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