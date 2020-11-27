Димаш Кудайберген рассказал, свободно ли его сердце

Он тщательно скрывает свою личную жизнь.

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген признался, где ему комфортнее всего и есть ли у него девушка, передает zakon.kz.

Личная жизнь Димаша - тайна за семью печатями. Он не любит рассказывать о делах сердечных, и миллионы поклонниц до сих пор гадают, свободно ли сердце музыканта.

(Не хочу говорить, потому что) на душе так спокойнее. Я пока холостой. Сердце мое свободно. Поклонницы, рассчитывайте до конца (улыбнулся), - сказал Димаш Кудайберген в интервью Арману Давлетьярову на МузТВ.

Димаш также признлася, где ему сейчас хорошо.

Мой дом - это дом родителей. Я себя чувствую комфортно рядом с родителями, даже если мы с ними будем в Америке, Африке. Самое главное - находиться раядом с родителями, родными, чувствовать уют, тепло, - добавил певец.

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