Алматинец заявил, что стал свидетелем попытки похищения
Инцидент произошел на парковке возле парка Первого Президента.
Фото : mk-kz.kz27 ноября 2020, 13:55
Житель Алматы заявил, что стал свидетелем попытки украсть девушку, передает zakon.kz.
По его словам, инцидент произошел на парковке возле парка Первого Президента.
В середине пробежки остановился, при мне только девушку пытались украсть. Номер сфотографировал, выслал, ждем. Лезть в драку не стал, начал разнимать, мужики сразу начали хватать, но сфотографировал, - сказал он.
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