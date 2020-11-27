Алматинец заявил, что стал свидетелем попытки похищения

Инцидент произошел на парковке возле парка Первого Президента.

Житель Алматы заявил, что стал свидетелем попытки украсть девушку, передает zakon.kz.

По его словам, инцидент произошел на парковке возле парка Первого Президента.

В середине пробежки остановился, при мне только девушку пытались украсть. Номер сфотографировал, выслал, ждем. Лезть в драку не стал, начал разнимать, мужики сразу начали хватать, но сфотографировал, - сказал он.

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