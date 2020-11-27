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Алматинец заявил, что стал свидетелем попытки похищения

Инцидент произошел на парковке возле парка Первого Президента.

Фото : mk-kz.kz27 ноября 2020, 13:55

Житель Алматы заявил, что стал свидетелем попытки украсть девушку, передает zakon.kz.

По его словам, инцидент произошел на парковке возле парка Первого Президента.

В середине пробежки остановился, при мне только девушку пытались украсть. Номер сфотографировал, выслал, ждем. Лезть в драку не стал, начал разнимать, мужики сразу начали хватать, но сфотографировал, - сказал он.


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