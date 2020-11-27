Алматы находится в "зеленой" зоне, но в городе есть опасные районы

По индексу распространенности наиболее стабильная ситуация в Жетысуском (0,9) и Турксибском (1,0) районах.

Главный санитарный врач Алматы озвучил районы, где выявляют наибольшее количество случаев коронавируса, передает zakon.kz.

Жандарбек Бекшин отметил, что существующие ограничительные меры, введенные постановлением главного госсанврача Алматы, позволяют сдерживать рост заболеваемости КВИ и находиться в зеленой зоне. Но, по его словам, в городе есть два района, где высок уровень распространенности инфекции.

Алмалинский и Бостандыкский районы с показателями заболеваемости 28,5 и 29,4 соответственно, индикатор Rt равен по двум районам 1,1 (прим.ред.: согласно градации это соответствует "желтой" зоне. В зоне так называемого "риска" по показателю заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся Ауэзовский (21,2) и Медеуский (23,3) районы, - сообщил Бекшин.

По индексу распространенности наиболее стабильная ситуация в Жетысуском (0,9) и Турксибском (1,0) районах.

Нас по прежнему тревожит без ответственность ряда предприятий, к примеру ночной клуб "Небо" (Медеуский район) трижды нарушал ограничительный режим результате наложены штрафы на сумму 950 тыс. в суд направлен иск по приостановлению деятельности за этим последует уголовное ответственность, - отметил спикер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!