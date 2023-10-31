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Жителей одного из районов Алматы попросили перекрыть газовые краны

Газ отключили до 1 ноября в двух районах Алматы Фото: Zakon.kz
Газовый колодец меняют в Турксибском районе Алматы. В связи с этим газоснабжение в Турксибском и Жетысуском районах частично ограничено, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 31 октября в пресс-службе алматинского филиала АО "КазТрансГаз Аймак", сейчас специалисты проводят ремонт на подземном газопроводе среднего давления, чтобы возобновить бесперебойную подачу газа в дома. Работы проводят на пересечении улиц Кассина и Айбасова. Временное отключение частично затрагивает Турксибский и Жетысуский районы.

"30 октября произведено отключение газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в квадрате улиц Турксибского и Жетысуского районах: Рыскулова – Жансугурова – Омарова – Серикова – мкр. Кулагер – Сейфуллина – Акан Сери – Бехтера – Достоевского – Лузина", – говорится в сообщении.

Пусковые работы начали 31 октября и планируют завершить 1 ноября. Горожан, живущих в зоне отключения, просят перекрыть газовые краны и не открывать их, пока не завершат ремонт и не проведут пусковые работы. Ремонт ведут сотрудники Алматинского газового хозяйства УМГ АО "Интергаз Центральная Азия".

Ранее в Алматы отключали газ с 22 по 24 октября в связи с ремонтом газопровода в ТРЦ "АДК".

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