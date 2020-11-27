Газовики напомнили правила безопасного использования газа в быту

Причина смерти - небрежное отношение к газу.

В Казахстане в 2020 году зарегистрировано 28 случаев отравления угарным газом, погибло 36 человек. Практически везде причиной трагедий стала халатность и беспечность жителей.

С начала года в Шымкенте произошло 9 ЧП, связанных с утечкой газа, погибло 10 человек. В Сайрамском районе Туркестанской области от отравления угарным газом погибла 17-летняя девушка. Трагедия произошла 23 ноября в одном из домов села Акбулак. Расследование показало, что при монтаже газовых приборов были допущены грубейшие нарушения, начиная с того, что в ванной комнате был установлен проточный водонагреватель, а в дымоходе отсутствовала тяга.

В Таразе и области первые осенние холода стали причиной многочисленных несчастных случаев и все из-за того, что нарушались правила безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования. 24 ноября в одном из домов произошел взрыв из-за самовольного подключения к газоснабжению. Благо, никто не погиб, но это – чистое везение. Еще один случай в области, в поселке Плодовоягодный - отравилась угарным газом семья из шести человек, два человека погибли, остальных удалось спасти. В целом, этой осенью, в Жамбылской области отравились угарным газом 54 человека, из них пятеро погибли.

22 ноября в селе Даулет в Мангистауской области двое человек, в том числе 14-летний подросток, отравились угарным газом. Как выяснилось, в котельной не было тяги у газового котла, а вентиляционный канал был заткнут посторонними предметами.

По календарю еще не зима, но "черный список" происшествий уже растет. Надо отметить, что приводимые примеры, это официально зарегистрированные происшествия. При этом, очень часто, люди получившие легкое отравление угарным газом лечатся дома и не обращают особого внимания на частые головные боли, вялость, быструю утомляемость, тошноту, головокружения. А ведь это самые четкие признаки отравления, а значит в доме плохая вентиляция, недостаточная тяга в дымовой печи и в любой момент это может привести к трагедии.

Многие из тех, кто установил дополнительные газовые приборы без разрешения специалистов, уже очень пожалели. Нельзя забывать, что требуется только прийти в офис газоснабжающей организации и подать заявление. После этого поставщик газа подготавливает технические условия на установку газового оборудования. А уже с этим документом на руках необходимо выбрать компанию, которая и займется разработкой проекта. Поэтому отдавайте предпочтение проверенным компаниям, тем более, что завтра именно эти специалисты будут устанавливать газовые приборы в вашей квартире или доме.

Обычно трагедии происходят в домах, где газовые приборы – отопительные котлы, а чаще – проточные газовые водонагреватели или, как их называют, газовые колонки, ставят в помещениях для этого не приспособленных. Особенно это опасно, когда проточные газовые водонагреватели устанавливают в ванных комнатах, что запрещено.

Квартиры-студии также не подходят для установки газового оборудования, так как приборы должны устанавливаться в нежилых помещениях. Следует помнить, что за исправностью газового оборудования и вентиляцией ответственность несет владелец жилья.

Перед началом отопительного сезона и ежедневно, специалисты всех филиалов АО "ҚазТрансГаз Аймақ" совместно с представителями городского акимата, департамента ЧС проводят рейды "Безопасное использование газа в быту". Уже роздано 100 тысяч памяток по безопасности, проделано почти 20 тысяч обходов жилого сектора.

Характерные нарушения правил пользования товарным газом в быту:

· деформирована решетка стола газовой плиты;

· деформация горелок газовых приборов (от перегрева);

· отсутствие или не рабочее состояние автоматики безопасности;

· плотно не закрывается дверца духового шкафа;

· отопительный котел установлен на неустойчивую поверхность;

· помещение, в котором установлено газовое оборудование не соответствует стандартам (малая кубатура);

· использование газовой плиты не по назначению (для обогрева помещения или сушки белья).

Грубейшие нарушения правил пользования товарным газом в быту:

· Самовольное подключение к газовым сетям (отсутствие технической документации и акта ввода в эксплуатацию);

· Использование подручных средств для самовольного подключения газовых приборов (кислородный шланг, стальные трубы разного диаметра на резьбовые соединения с помощью фитингов (угольников, тройников):

· Использование несертифицированного газового оборудования (камин иранского производства)

· Отсутствие вентиляционного канала;

· Нарушения в установке дымоходов (труба-колено не выведена над коньком крыши, отсутствует изоляция);

· Отсутствие сигнализатора загазованности в местах, где установлены газовые оборудование.

Дорогие потребители природного газа! Соблюдайте правила по безопасному пользованию газом в быту, как говорится, они написаны кровью! Берегите себя и своих близких!

СОВЕТ: При эксплуатации газопотребляющего оборудования устанавливайте сигнализаторы, реагирующие на утечку природного и угарного газов с автоматикой отключения подачи газа.

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