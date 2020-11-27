Актюбинка угрожала учителям сына

Ее оштрафовали на 83 тыс. тенге.

В Актобе разразился школьный скандал, сообщает zakon.kz.

Мать ученика одной из актюбинских школ угрожала пяти учителям и требовала для сына хороших отметок. После чего они и написали жалобу на родительницу.

Шквал нецензурной брани женщина обрушила на учителей по истории, физике, биологии, информатики и английскому. В итоге женщину оштрафовали на 83 тысячи тенге.

Мы изучили весь поступивший материал и факты подтвердились. В связи с этим мы возбудили административное дело согласно статье 409 КОАП РК. По итогам возбужденного дела мы наложили штраф родительнице 30 МРП, - рассказала телеканалу "Астана" Булбул Кузембаева, руководитель департамента по контролю в сфере образования Актюбинской области.

Поведение родительницы возмутило и горожан. Актюбинцы признают, дистанционка всем потрепала нервы, но считают, что мама школьника вышла за рамки.

Специалист отраслевого профсоюза работников образования и науки Александр Алимпиев считает: скандала можно было избежать. Родителю надо было действовать в рамках закона, а именно изложить все претензии в заявлении и направить бумагу директору школы.

Правозащитники уверены, мама-скандалистка еще легко отделалась. По словам независимого эксперта, педагоги могут обратиться в суд для защиты своей чести и достоинства.

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