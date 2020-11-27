Землетрясение произошло в Алматинской области
Эпицентр землетрясения расположен в 109 км на восток от Алматы
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 27 ноября в 14.18 зарегистрировано землетрясение без ощутимости, передает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 109 км на восток от Алматы на на территории Енбекшиказахского района Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 8.6.
Магнитуда MPV 3.5.
Координаты эпицентра 43.25° с.ш. 78.26° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, - сообщили в пресс-службе ДЧС области.
ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повторится;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи:
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
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