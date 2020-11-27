Столичный полицейский списал штрафы в системе "Сергек" на 3 млн тенге
Дело направлено в суд.
Фото : id-legalgroup.com27 ноября 2020, 16:21
Сотрудник центра оперативного управления списывал административные штрафы, которые были зафиксированы камерами "Сергек", сообщил на брифинге центра "Antikor ortalygy" руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент zakon.kz.
В суд направлено дело в отношении должностного лица ЦОУ, который путем систематических внесений искаженных данных в систему ЕРАП (Единый реестр административных производств), снял с учета порядка 268 административных правонарушений на сумму свыше 3 млн тенге, зафиксированными камерами "Сергек", — сообщил Кабдула.
Он добавил, что в рамках упрощенного делопроизводства дело направлено в суд.
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В отношении других фигурантов, а их шесть, следствие продолжается, объем работы очень большой по списанным штрафом с камер "Сергек", — отметил глава столичного антикоррупционного департамента.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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