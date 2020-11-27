Столичный полицейский списал штрафы в системе "Сергек" на 3 млн тенге

Дело направлено в суд.

Сотрудник центра оперативного управления списывал административные штрафы, которые были зафиксированы камерами "Сергек", сообщил на брифинге центра "Antikor ortalygy" руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент zakon.kz.

В суд направлено дело в отношении должностного лица ЦОУ, который путем систематических внесений искаженных данных в систему ЕРАП (Единый реестр административных производств), снял с учета порядка 268 административных правонарушений на сумму свыше 3 млн тенге, зафиксированными камерами "Сергек", — сообщил Кабдула.

Он добавил, что в рамках упрощенного делопроизводства дело направлено в суд.

Читайте также:

Полицейские в Нур-Султане списывали штрафы в системе "Сергек"

В отношении других фигурантов, а их шесть, следствие продолжается, объем работы очень большой по списанным штрафом с камер "Сергек", — отметил глава столичного антикоррупционного департамента.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!