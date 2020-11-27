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Эпидситуация в стране ухудшается - Цой

Пять регионов находятся в "красной зоне" по заболеваемости КВИ.

Фото : pixabay.com27 ноября 2020, 16:44

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане эпидситуация по заболеваемости КВИ имеет тенденцию к ухудшению. По состоянию на 27 ноября зарегистрировано 129 213 больных с положительным Covid-19, 41 756 случаев с КВИ минус. На 27 ноября республика находится в желтой зоне или в зоне умеренного риска, - сообщил Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, в зоне высокого риска или в "красной зоне", где вводятся строгие ограничительные меры, остаются пять регионов - ВКО, СКО, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. В "желтой зоне" находится город Алматы, остальные регионы находятся в "зеленой зоне".

В ноябре по сравнению с октябрем в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 3,7 раза за счет роста заболеваемости в пяти регионах, которые на сегодня находятся в «красной зоне», где зарегистрированы 70% случаев по всей республике, - отметил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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