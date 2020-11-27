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Почти 500 краденых смартфонов изъяли полицейские у двух братьев в Алматы

Партия уже готова была к отправке в Кыргызстан и Узбекистан.

Фото : Пресс-служба ДП Алматы27 ноября 2020, 19:00

Спецоперацию по изъятию крупной партии смартфонов провели оперативники Алматы, сообщает zakon.kz.

В одном из частных домов были обнаружены и изъяты 464 мобильных устройств, добытых преступным путем.

Были задержаны два родных брата - 1997 и 2000 годов рождения. Они скупали краденные сотовые телефоны и другие гаджеты. Эта партия уже готова была к отправке в Кыргызстан и Узбекистан.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты в процессуальном порядке 464 смартфонов, 1 ноутбук, и 4 наручных часов. Досудебное расследование проводится по статье 196 ч. 2 УК РК. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению истинных владельцев указанных сотовых телефонов, - добавил заместитель начальника Департамента полиции полковник полиции Берик Абильбеков.


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