Горячие новости
Читайте также

Предельные цены на медицинские маски в Казахстане отменят

На рынке ситуация сейчас стабилизировалась, появилось сырье, стоимость масок местами упала до 20 тенге.

Фото : kpravda.ru27 ноября 2020, 19:41

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что в Казахстане скоро отменят предельные цены на медицинские маски, так как ситуация с наличием на рынке стабилизировалась, в регулировании цены больше нет необходимости, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас АЗРК проводит расследование в отношении субъектов рынка и поэтапно у нас были зафиксированы предельные цены на маски. Вы знаете, они варьировались. Последняя предельная цена закреплена была 60 тенге за одну медицинскую маску. В настоящее время данная верхняя минимальная граница, они отменяются, - сказал Цой.

По его словам, соответствующий приказ сейчас находится уже в работе и в ближайшее время отменят в связи с тем, что на рынке ситуация сейчас стабилизировалась, появилось сырье, стоимость масок местами упала до 20 тенге.

Поэтому потребность в определении предельных цен на маски сейчас отсутствует и уполномоченный орган проводит адресно работу непосредственно с производителями и дистрибьюторами этих масок, - добавил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты