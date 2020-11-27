Предельные цены на медицинские маски в Казахстане отменят

На рынке ситуация сейчас стабилизировалась, появилось сырье, стоимость масок местами упала до 20 тенге.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что в Казахстане скоро отменят предельные цены на медицинские маски, так как ситуация с наличием на рынке стабилизировалась, в регулировании цены больше нет необходимости, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас АЗРК проводит расследование в отношении субъектов рынка и поэтапно у нас были зафиксированы предельные цены на маски. Вы знаете, они варьировались. Последняя предельная цена закреплена была 60 тенге за одну медицинскую маску. В настоящее время данная верхняя минимальная граница, они отменяются, - сказал Цой.

По его словам, соответствующий приказ сейчас находится уже в работе и в ближайшее время отменят в связи с тем, что на рынке ситуация сейчас стабилизировалась, появилось сырье, стоимость масок местами упала до 20 тенге.

Поэтому потребность в определении предельных цен на маски сейчас отсутствует и уполномоченный орган проводит адресно работу непосредственно с производителями и дистрибьюторами этих масок, - добавил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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