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Диего умер в бедности - друг Марадоны

Луис Вентура утверждает, что все состояние аргентинской легенды было украдено.

Фото : Gazzetta dello Sport28 ноября 2020, 06:27

Аргентинский журналист Луис Вентура сообщил о тяжелом финансовом состоянии легендарного Диего Марадоны, который скончался 25 ноября после сердечного приступа, передает zakon.kz со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Вентура был хорошим другом экс-футболиста и многие годы был приближенным к его семье.

От состояния Диего ничего не осталось, он реально бедствовал. Исчезли почти все деньги, в частности те, которые он заработал в ОАЭ и Динамо Брест. В последнее время он жил на скромную зарплату, которую получал на посту главного тренера Химнасии. Диего умер в бедности - почти все его состояние было украдено, а то, что осталось, он отдавал сам. Марадона никому не отказывал, он всегда давал деньги людям, которые его об этом просили, - заявил Вентура.


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