Обновилась статистика по коронавирусу в Казахстане

Всего в стране подтверждено 130 039 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 ноября в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 130 039 случаев, из них:

в ВКО - 16056 (+145),

в городе Алматы - 15960(+84),

в городе Нур-Султан - 15906(+73),

в Атырауской области - 11598(+15),

в Карагандинской области - 11052(+22),

в ЗКО - 7955(+43),

в СКО - 6186(+119),

в Павлодарской области - 6134(+117),

в Алматинской области - 5649(+23),

в городе Шымкент - 5355(+6),

в Костанайской области - 5127(+77),

в Акмолинской области - 4986(+74),

в Жамбылской области - 4397(+15),

в Актюбинской области - 3480(+6),

в Туркестанской области - 3475(+4),

в Мангистауской области - 3434(+3),

в Кызылординской области - 3289(+0).

В Казахстане 660 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан - 8,

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 6,

в ВКО - 195,

в Жамбылской области - 2,

в ЗКО - 23,

в Карагандинской области - 15,

в Костанайской области - 60,

в Мангистауской области - 48,

в Павлодарской области - 115,

в СКО - 178,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 116 044 человека от COVID-19.

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