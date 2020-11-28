Обновилась статистика по коронавирусу в Казахстане
Всего в стране подтверждено 130 039 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 ноября в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 130 039 случаев, из них:
в ВКО - 16056 (+145),
в городе Алматы - 15960(+84),
в городе Нур-Султан - 15906(+73),
в Атырауской области - 11598(+15),
в Карагандинской области - 11052(+22),
в ЗКО - 7955(+43),
в СКО - 6186(+119),
в Павлодарской области - 6134(+117),
в Алматинской области - 5649(+23),
в городе Шымкент - 5355(+6),
в Костанайской области - 5127(+77),
в Акмолинской области - 4986(+74),
в Жамбылской области - 4397(+15),
в Актюбинской области - 3480(+6),
в Туркестанской области - 3475(+4),
в Мангистауской области - 3434(+3),
в Кызылординской области - 3289(+0).
В Казахстане 660 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан - 8,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 195,
в Жамбылской области - 2,
в ЗКО - 23,
в Карагандинской области - 15,
в Костанайской области - 60,
в Мангистауской области - 48,
в Павлодарской области - 115,
в СКО - 178,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 116 044 человека от COVID-19.
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