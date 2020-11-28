Горячие новости
Читайте также

В Алматинской области поселок закроют на карантин

Также будут установлены блокпосты.

Фото : Pixabay28 ноября 2020, 08:07

Село Шонжы Алматинской области закроют на карантин, передает zakon.kz.

Согласно информации inalmaty, санитарные посты установят при въезде/выезде в село.

Ограничения ввел главный санитарный врач Уйгурского района ввел ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. За последние десять дней там зарегистрировали более двадцати новых случаев инфицирования.

Там установят сразу четыре санитарных поста. Все должны будут пройти термометрию. Кроме того, в селе сократили график работы торговых домов и магазинов, - значится в информации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты