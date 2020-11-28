В Алматинской области поселок закроют на карантин
Также будут установлены блокпосты.
Фото : Pixabay28 ноября 2020, 08:07
Село Шонжы Алматинской области закроют на карантин, передает zakon.kz.
Согласно информации inalmaty, санитарные посты установят при въезде/выезде в село.
Ограничения ввел главный санитарный врач Уйгурского района ввел ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. За последние десять дней там зарегистрировали более двадцати новых случаев инфицирования.
Там установят сразу четыре санитарных поста. Все должны будут пройти термометрию. Кроме того, в селе сократили график работы торговых домов и магазинов, - значится в информации.
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