В Алматинской области поселок закроют на карантин

Также будут установлены блокпосты.

Село Шонжы Алматинской области закроют на карантин, передает zakon.kz.

Согласно информации inalmaty, санитарные посты установят при въезде/выезде в село.

Ограничения ввел главный санитарный врач Уйгурского района ввел ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. За последние десять дней там зарегистрировали более двадцати новых случаев инфицирования.

Там установят сразу четыре санитарных поста. Все должны будут пройти термометрию. Кроме того, в селе сократили график работы торговых домов и магазинов, - значится в информации.

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