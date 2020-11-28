В Казахстане за сутки от коронавирусной пневмонии умер один человек

Зафиксированы 184 случая заболеваний.

Опубликована статистика смертей от коронавируса и пневмонии за сутки, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 184 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 60 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 975 человека, среди которых 822 детей. В стационарах находится – 3 294 пациент, на амбулаторном уровне –8 681 человек. 199 человек находятся в тяжелом состоянии, 35– крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 41 940, случаев с летальным исходом - 440, всего выздоровели – 30 422 человека.

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