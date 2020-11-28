В это время суток дорога была подмерзшей.

В Алматы водитель Honda оказался зажатым в салоне авто после ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Honda CRV двигалась в северном направлении по Восточной объездной дороге. На затяжном повороте ниже улицы Толе би, пока по неустановленным причинам, вылетает с дороги и опрокидывается в арык. Авто продолжало движения пока арык не закончился. Удар был такой силы, что водителя зажало в салоне автомобиля.

Очевидцы ДТП вызвали скорую и службу спасения. Сотрудники службы спасения вызволили водителя из авто и передали в руки медиков. После осмотра его госпитализировали. По словам очевидцев, от водителя пахло алкоголем.

В это время суток дорога была подмерзшей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!