Специалист назвал способы заработка с помощью смартфона

По словам эксперта, если устройство обладает хорошей камерой, можно делать фотографии и продавать их.

Заместитель директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, как можно заработать при помощи смартфона, передает zakon.kz со ссылкой на "Прайм".

По его словам, если устройство обладает хорошей камерой, можно делать фотографии и продавать их, загружая на фотостоки. Как отметил специалист, нужно делать фото с определенным сюжетом, либо – с достопримечательностями, пейзажами, предметами и пищей.

Также, как отметил Аверин, при помощи специальных приложений можно проводить аудит различных магазинов. Такие приложения выдают задание что-то сфотографировать на месте и сдать фото для получения платы.

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