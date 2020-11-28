Метрополитен Алматы будет работать по новому графику
В рабочие дни будут курсировать 6-4-3 состава с интервалом движения 8-13-17 минут.
Фото : КГП "Метрополитен"28 ноября 2020, 10:54
С 28 ноября метрополитен Алматы работает по новому графику, передает zakon.kz.
Согласно сообщению КГП "Метрополитен", в рабочие дни будут курсировать 6-4-3 состава с интервалом движения 8-13-17 минут.
Соответственно в выходные дни - 4-3 поезда с интервалом 13-17 минут.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5049284-b806040ec05c0f69b5456061d932b8be
Сейчас читают