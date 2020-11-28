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Метрополитен Алматы будет работать по новому графику

В рабочие дни будут курсировать 6-4-3 состава с интервалом движения 8-13-17 минут.

Фото : КГП "Метрополитен"28 ноября 2020, 10:54

С 28 ноября метрополитен Алматы работает по новому графику, передает zakon.kz.

Согласно сообщению КГП "Метрополитен", в рабочие дни будут курсировать 6-4-3 состава с интервалом движения 8-13-17 минут.

Соответственно в выходные дни - 4-3 поезда с интервалом 13-17 минут.


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