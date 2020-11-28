Кто может оштрафовать, если ехать в автобусе без маски

Особенно "достается" контролерам и водителям, если они просят надеть маску.

В общественном транспорте Алматы порой происходят конфликты между пассажирами, которые не хотят надевать маску, и водителями, контролерами. Корреспондент zakon.kz выяснил, кто прав в подобных ситуациях.

Согласно постановлениям главных санитарных врачей Казахстана и Алматы, в общественном транспорте, как и в ряде других общественных мест, казахстанцы должны носить медицинские маски. Таким образом снижается риск заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, не все наши соотечественники сознательно подходят к сохранению своего здоровья. И на замечания окружающих реагируют агрессивно.

Особенно "достается" контролерам и водителям, если они просят надеть маску.

Сотрудниками транспортного холдинга (контролерами) на ежедневной основе осуществляются разъяснительные работы на соблюдения пассажирами масочного режима в общественном транспорте, - сообщили в акимате Алматы.

Тем не менее, штрафовать за отсутствие маски в автобусах могут не все.

С 27 августа 2020 года на ежедневной основе сотрудниками Управления городской мобильности Алматы совместно с мобильной группой проводятся рейдовые мероприятия в автобусах города по соблюдению пассажирами масочного режима. Объявление штрафных санкции пассажирам осуществляется сотрудниками Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, - заключили в акимате.

Какими бы ни были штрафы, каждому из нас следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. А потому ношение масок и соблюдение социальной дистанции будет не лишним.

Альберт Ахметов

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