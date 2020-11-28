Сагинтаев поздравил Баландина с золотой медалью

Баландин стал чемпионом Казахстана на дистанции 200 метров брассом.

В Актобе проходит чемпионат Казахстана по плаванию. В рамках республиканского первенства состоялись соревнования среди мужчин, сообщает zakon.kz.

Первое место за Дмитрием Баландиным. Чемпионом Казахстана он стал на дистанции 200 метров брассом.

На втором месте Нурдаулет Жумагали из Жамбылской области. Бронзовую медаль завоевал актюбинский пловец Константин Корольков.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил Дмитрия в своем Twitter.

Ел чемпионатының алтын жүлдесіне ие болған Олимпиада чемпионы Дмитрий Баландинді кезекті жеңісімен құттықтаймын! Алматы сені мақтан тұтады. Жеңіс тұғырынан түспе! pic.twitter.com/lAmXn7iNyA — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) November 28, 2020

Поздравляю Олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина с очередной победой — золотом Чемпионата страны! Алматы гордится тобой. Новых побед! - написал аким Алматы.

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