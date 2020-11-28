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Сагинтаев поздравил Баландина с золотой медалью

Баландин стал чемпионом Казахстана на дистанции 200 метров брассом.

Фото : Ult.kz28 ноября 2020, 17:31

В Актобе проходит чемпионат Казахстана по плаванию. В рамках республиканского первенства состоялись соревнования среди мужчин, сообщает zakon.kz.

Первое место за Дмитрием Баландиным. Чемпионом Казахстана он стал на дистанции 200 метров брассом.

На втором месте Нурдаулет Жумагали из Жамбылской области. Бронзовую медаль завоевал актюбинский пловец Константин Корольков.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил Дмитрия в своем Twitter.

Поздравляю Олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина с очередной победой — золотом Чемпионата страны! Алматы гордится тобой. Новых побед! - написал аким Алматы.


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