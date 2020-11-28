Второй муж – брат первого, пытался убить жену и покончить с собой

Немолчиkz. не согласны с тем, какой был вынесен срок новому мужу, считая его слишком мягким.

В Костанайском специализированном суде по уголовным делам вынесен приговор Валееву Ахату за попытку убийства супруги Гульнары. По данным следствия, после долгих лет издевательств над женой, он исполосовал ее ножом, сообщает zakon.kz.

Судья Метаев Жолдыбай, приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

История неудачного брака рассказана на странице в Facebook фонда Немолчиkz.

Говорится, что первый муж Гульнары совершил самоубийство после того, как она решилась из-за побоев и унижений развестись с ним. Женщина забрала двух маленьких дочерей и месяц не встречалась, не разговаривала с мужем, после чего тот и покончил с собой.

Дальше история становится очень странной. Родственники первого мужа очень сильно просили снова выйти замуж за человека из их семьи. А именно за старшего брата первого мужа. Человека, который только вышел из тюрьмы за групповое изнасилование. Родственники угрожали Гульнаре, говорили, что украдут или отсудят детей. Под давлением и без поддержки близких она согласилась на эту идею. Что привело к насилию, унижению, регулярным скандалам.

В 2005 родился их совместный первый сын. Гульнара стала сбегать с малолетними детьми из дома, но новый муж угрожал двойным убийством: себя и ее. На детей эти угрозы также распространялись, он очень часто говорил: "Мне легче убить вас и отсидеть в тюрьме, чем воспитывать".

Как пишет Немолчиkz, ни он, ни родственники никогда ее не жалели. Навязывали чувство вины. Женщине же, во время поздней беременности, после абортов, в болезненном состоянии всегда работала. Потому что его денег никогда не хватало.

В скором времени она самостоятельно отучилась на мастера маникюра. Стала хорошо зарабатывать. По утверждению фона, деньги муж нее отбирал на свои расходы: азартные игры, выпивку, женщин.

Утверждается, что полиция никак не хотела в это вмешиваться. В самом лучшем случае могли забрать его и сказать, что есть два часа на то, чтобы забрать вещи и уехать из дома по среди ночи с 4 детьми.

В 2019 Гульнара ушла от мужа. Оставила квартиру, машину, всю мебель, личные вещи. Но преследования продолжались. Он приходил на работу и кричал чтобы она вернулась. На него неоднократно писали заявление, просили запретить приближаться к бывшей жене. Полиция чаще не принимала заявление, обещали провести профилактическую беседу. В суде пояснили, что не могли застать ее бывшего мужа дома.

Однажды он пришел к ней на работу с ножом. Как пишет фонд Немолчиkz, напав на женщину и порезав ее, мужчина подумал, что она погибает и решился на самоубийство, воткнул в себя нож.

Гульнара заползла под стол и задвинула стул, чтобы спрятаться от него. Тот бросился ее добивать, полоснул по спине. Из-за сильной кровопотери ослаб, сел на стул, с руки у него выпал нож. Но скорая успела и спасла обоих.

Суд длился очень долго. В суде присутствовали все его родственники, которые активно продолжали ее уничтожать морально. Наняли ему для защиты кучу адвокатов. В то время как дети жили на съемной квартире, без вещей, без заработка матери. Старшая дочь звонила чтобы договориться о разделе имущества 50% отцу и 50% его двоим сыновьям. Но те пошли в отказ. Поставили условие, что если Гульнара заберет заявление, то тогда дети смогут проживать в квартире. Гульнара с детьми не согласились на это, - утверждается на странице Немолчиkz в Facebook.

В тексте неоднократно упоминается, что осужденный "мясник", что дает возможность предположить, что это реальная профессия Ахата.

Суд состоялся 12 ноября 2020 года. Активисты фонда не согласны с квалификацией дела и с тем, какой был вынесен срок мужу, считая его слишком мягким.

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