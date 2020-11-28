Девушка пыталась покончить с собой после ссоры с матерью
Она закрылась в гараже и хотела отравиться, выпустив угарный газ от выхлопной системы автомобиля.
Полицейские Костаная не дали женщине покончить с жизнью в своем автомобиле, сообщает zakon.kz.
Девушка закрылась в гараже и хотела отравиться, выпустив угарный газ от выхлопной системы автомобиля.
Ее мать, живущая в Костанае, сообщила об этом в региональный Центр управления чрезвычайными ситуациями и назвала адрес дочери. Спустя несколько минут по адресу прибыли лейтенанты полиции Амангельды Сыздыков и Муслим Исабаев.
Заглянув во двор дома, сотрудники услышали звук двигателя, работающего в закрытом гараже. Через окно полиция увидела девушку на водительском сиденье. Полицейские разбили окно в гараже и вынесли ее на воздух.
К этому времени до места происшествия добралась мама девушки.
Выяснилось, что причиной попытки суицида стала ссора девушки с матерью. Полицейские провели профилактическую беседу с обеими.
Мама спасенной уже написала благодарственное письмо в адрес Амангельды Сыздыкова и Муслима Исабаева, передает пресс-служба ДП Костанайской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!