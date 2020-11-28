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Казахстанец побил рекорд Ильи Ильина в тяжелой атлетике

Антропов, выступавший в весовой категории до 102 килограммов, поднял в "толчке" 216 кг.

Фото : wf_rk28 ноября 2020, 23:09

Новым рекордсменом Казахстан в тяжелой атлетике стал Артем Антропов, превзошедший результат Ильи Ильина в "толчке", сообщает zakon.kz.

28 ноября, закончился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях.

Как передает Федерация Казахстана по тяжелой атлетике, на чемпионате Казахстана Антропов, выступавший в весовой категории до 102 килограммов, поднял в "толчке" 216 кг. Он завоевал золотую медаль с общей суммой 373 кг (157 кг + 216 кг).

Прежний рекорд принадлежал Ильину.


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