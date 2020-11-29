Песков назвал статью о "знакомой Путина" полной туфтой

По его словам, такая "несерьезная вещь" притянута за уши.

Статья о Светлане Кривоногих, которая, якобы является знакомой президента Путина – "полная туфта", заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает zakon.kz.

"В новом году я хочу пожелать обращать внимание все-таки на серьезные проекты, а когда это полная туфта — это туфта, это действительно такая несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая", — сказал представитель Кремля в интервью РИА "Новости".

Ранее Песков сообщил журналистам, что ознакомился с расследованием оппозиционного издания о так называемой близкой знакомой Путина Светлане Кривоногих. Та в 2003 году якобы "родила президенту дочь".

"Расследование" о Светлане Кривоногих, которая, по утверждению авторов, является близкой подругой Владимира Путина, появилось в сети 24 ноября. В материале говорилось, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка "Россия". Помимо этого, ей, якобы, принадлежит горнолыжный курорт "Игора" в Ленинградской области и шоу-пространство "Ленинград центр" в Петербурге.

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