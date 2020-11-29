Минздрав озвучил новые данные по коронавирусу в Казахстане

Всего в стране выявлены 130 865 заболевших.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 ноября в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 83

город Алматы - 73

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 86

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 33

Атырауская область - 18

Восточно-Казахстанская область - 135

Жамбылская область - 14

Западно-Казахстанская область - 39

Карагандинская область - 25

Костанайская область - 85

Кызылординская область - 1

Павлодарская область - 120

Северо-Казахстанская область - 105

Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлены 130865 заболевших.

В Казахстане 660 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 3,

в ЗКО - 17,

в Карагандинской области - 14,

в Костанайской области - 4,

в Павлодарской области - 60,

в СКО - 38.

Всего в стране выздоровели – 116 187 человека от COVID-19.

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