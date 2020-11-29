Минздрав озвучил новые данные по коронавирусу в Казахстане
Всего в стране выявлены 130 865 заболевших.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 ноября в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 83
город Алматы - 73
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 86
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 33
Атырауская область - 18
Восточно-Казахстанская область - 135
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 39
Карагандинская область - 25
Костанайская область - 85
Кызылординская область - 1
Павлодарская область - 120
Северо-Казахстанская область - 105
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлены 130865 заболевших.
В Казахстане 660 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 3,
в ЗКО - 17,
в Карагандинской области - 14,
в Костанайской области - 4,
в Павлодарской области - 60,
в СКО - 38.
Всего в стране выздоровели – 116 187 человека от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!