В Казахстане за сутки от коронавируса умерли 7 человек
За сутки 164 казахстанца заразились пневмонией с признаками COVID-19.
Опубликована статистика смертей от коронавируса и пневмонии за сутки, передает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 12 651 человека, среди которых 895 детей. В стационарах находится – 3 392 пациент, на амбулаторном уровне – 9 259 человек. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 32– крайней степени тяжести, 32 - на аппаратах ИВЛ.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 29 ноября 2020 года:
За прошедшие сутки было зарегистрировано 164 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 72 человека. От коронавируса скончались 7 человек.
С 1 августа зарегистрировано по пневмонии:
Заболевших- 42 104, случаев с летальным исходом - 443, всего выздоровели – 30 494 человека.
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