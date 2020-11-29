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В Казахстане за сутки от коронавируса умерли 7 человек

За сутки 164 казахстанца заразились пневмонией с признаками COVID-19.

Фото : yakutia.info29 ноября 2020, 09:35

Опубликована статистика смертей от коронавируса и пневмонии за сутки, передает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 12 651 человека, среди которых 895 детей. В стационарах находится – 3 392 пациент, на амбулаторном уровне – 9 259 человек. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 32– крайней степени тяжести, 32 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 29 ноября 2020 года:

За прошедшие сутки было зарегистрировано 164 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 72 человека. От коронавируса скончались 7 человек.

С 1 августа зарегистрировано по пневмонии:

Заболевших- 42 104, случаев с летальным исходом - 443, всего выздоровели – 30 494 человека.


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