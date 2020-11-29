В Костанайской области продлили жесткий карантин

Ограничительные меры будут действовать до 7 декабря.

Главгоссанврач Костанайской области внес изменения в постановлении об ограничительным мерах в регионе, передает zakon.kz.

Таким образом, режим жесткого карантина в Костанайской области будет действовать до 7 декабря 2020 года.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 07 декабря 2020 года, - значится в постановлении.

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