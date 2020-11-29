В Афганистане при взрыве погибли 30 полицейских

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой правоохранителей в городе Газни.

В Афганиcтане по меньшей мере 30 полицейских погибли и еще 20 получили ранения в результате взрыва в городе Газни, административном центре одноименной провинции, расположенной в центральной части страны, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Утверждается, что все жертвы и пострадавшие – правоохранители. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой правоохранителей.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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