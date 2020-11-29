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Японцев напугал яркий болид в ночном небе

На видео можно наблюдать, как космический гость вошел в земную атмосферу, после чего исчез в яркой вспышке.

Фото : Кадр из видео29 ноября 2020, 19:49

В Сети появились кадры огненного болида, пронесшегося в небе над Японией в ночь на воскресенье, 29 ноября, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал NHK, камеры которого установлены в префектурах Миэ и Аити.

Светящийся огромный шар в ночном небе напугал японцев. В соцсетях они поделились впечатлениями от увиденного, в частности, рассказали, что падение сопровождалось громким гулом. По словам директора планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды с яркостью, превышающей свечение Венеры, — явление достаточно редкое.

Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны, — рассказал специалист городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.

Японские эксперты считают, что благодаря видео можно определить траекторию полета яркой звезды. А это позволит установить ее происхождение.


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